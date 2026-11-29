Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 29 Kasım’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

Anadolu Otoyolu Kavşağı FSM-Ataşehir yönü geçici servis bağlantı yolu platformunda üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 29.11.2026 tarihinde 00:00-06:00 saatleri arasında FSM-15 Temmuz Şehitler Köprüsü/Ataşehir yönü geçici servis bağlantı yolu trafiğe kapatılacak olup, Sürücüler, Anadolu Otoyolu Kavşağı Kozyatağı yönündeki Ataşehir/Yenisahra/K.Bakkalköy otoyol çıkışından çıkış yaparak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/Ataşehir istikametine veya Kozyatağı Kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gidebileceklerdir.

Aydın-Denizli Otoyolunun 4-8.km.leri arasında 26.11.2026 tarihinden itibaren yürütülecek olan üst yapı onarım çalışması için Aydın istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Niğde Otoyolu, Pozantı Kavşağı İncek İstikametinde üst yapı çalışması nedeniyle İncek İstikameti Orta üç Şerit ve İstanbul Eskişehir İstikameti Sağ tek Şerit Trafiğe Kapalı olup Trafik Kontrollü Olarak Diğer Şeritlerden Verilmektedir.

Niğde-Pozantı Otoyolun Pozantı bağlantısın 2-3.km.leri arasında köprü genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle ulaşım diğer şeritten sağlanmaktadır.

Samsun-Ordu yolunun 9.km.sinde 22.11.2026 tarihinden itibaren Belediye Evleri Viyadüğü üzerinde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri aralığında trafik alt tali yoldan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 41-46.km.leri (Yıldızlı-Beşirli arası) arasındaki muhtelif kesimlerde 23.11.2026-06.12.2026 tarihlerinde yapılacak olan trafik baş üstü levha montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-Bilecik Devlet yolunun 17-34.km.leri arasında aydınlatma hattı bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Alanya-Gazipaşa yolunun 38-44.km.leri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Alanya-Antalya istikameti (Alanya Tünelleri) trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Antalya-Alanya istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Yedisu-Erzincan İl Sınr. yolunun 2-5.km.leri arasında 18.11.2026 tarihinden itibaren Karasu 2 köprüsünün bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti kapatılmış olup ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.