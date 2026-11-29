Çin, Tayvan’daki yerel seçimlerin ardından adayla “yeniden birleşmenin” kaçınılmaz olduğunu savundu.

Çin, Tayvan’da düzenlenen yerel seçimlerin ardından pazar günü yaptığı açıklamada, “yeniden birleşmenin” engellenemeyeceğini savundu. Tayvan’da iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi, Taipei Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen yönetimindeki kent ve bölge sayısını ikiye katladı.

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve adayı kontrolü altına almak için güç kullanma seçeneğini açık tutuyor. Tayvan yönetimi ise Pekin’in toprak iddialarını reddediyor.

Çin hükümetine bağlı Tayvan İşleri Ofisi, seçim sonuçlarını “not ettiğini” belirterek Tayvan kamuoyunda barış, kalkınma, karşılıklı ilişkiler ve iş birliği isteğinin ağır bastığını öne sürdü.

Ofis, “Adadaki iç siyasi durum nasıl değişirse değişsin, Tayvan Boğazı’nın iki yakası arasındaki ilişkilerin gelişim yönü değişmez” açıklamasını yaptı. Açıklamada, bu değişimlerin “ana vatanın yeniden birleşmesine yönelik kaçınılmaz tarihsel süreci” de durduramayacağı savunuldu.

Pekin’in “Tayvan’ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçleri kararlılıkla bastırmayı ve dış müdahaleye karşı çıkmayı” sürdüreceği belirtildi.