Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı kararı!
VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta kötü bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinde kızağa çekilecek.
VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta kötü bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinde kızağa çekilecek.
VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta savunmada kötü bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe derbisinde kulübeye geçmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide Abdülkerim yerine Davinson Sanchez'e forma vermeyi planlıyor.
Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray'da 43 maçta sahaya çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol sevinci yaşadı.
Odatv.com
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