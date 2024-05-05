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Spor Okan Buruk, Hakim Ziyech gelişmesini duyurdu
Spor

Okan Buruk, Hakim Ziyech gelişmesini duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-05 22:38:00 -
Okan Buruk, Hakim Ziyech gelişmesini duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech'in gelecek sene takımda olacağını duyurdu.

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