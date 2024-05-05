Okan Buruk, Hakim Ziyech gelişmesini duyurdu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech'in gelecek sene takımda olacağını duyurdu.
İntihar olur dediler, yapamaz dediler, fabrikası yok dediler… TOGG zirveye bir yerleşti pir yerleşti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech'in gelecek sene takımda olacağını duyurdu.
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