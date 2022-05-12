Okan Buruk: Galatasaray için hazırım

Galatasaray'da efsaneleşmiş 2000'li yılların kadrosunda yer alan ve birçok başarıya imza atan Okan Buruk, Galatasaray'da teknik direktörlük görevi için talip olduğunu açıkladı.

"Maddi-manevi hiçbir beklentim yok"

Başkanlık seçiminin yaklaştığı Galatasaray'da başkan adaylarının yeni teknik direktör arayışı da sürüyor. İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in gelecek sezon düşünülmediği haberleri çıkınca eski futbolcu ve teknik direktör olarak da başarı yakalayan Okan Buruk, göreve talip olduğunu söyledi. Fanatik'e konuşan Buruk, "Galatasaray'da kim başkan olursa olsun eğer bir hoca değişimi yaşanacaksa maddi-manevi hiçbir beklentim olmadan Galatasaray'a hizmet etmek isterim." dedi.

Torrent'in tazminatı düşündürüyor

İspanyol hocanın kontratı, 2022-23 sezonunun sonunda bitecek. Şayet sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki sezon sona ermeden önce Torrent ile yollarını ayırma kararı alırsa, 2 milyon 160 bin euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

Başarılarla dolu futbolculuk dönemi

Okan Buruk, Galatasaray'da top koşturduğu zamanlarda birçok başarıya imza attı. 2000'li yılların efsane kadrosunda orta sahada görev yapan Buruk, 7 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası şampiyonluğu, bir Avrupa UEFA Kupası ve bir de Avrupa Süper Kupası madalyası kazandı.