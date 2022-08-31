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Spor Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile anlaştı
Spor

Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile anlaştı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 22:05:00 -
Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile anlaştı

10 yıllık Beşiktaş kariyerini sonlandıran Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor'a transfer oldu.

1+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Milli futbolcu, Akdeniz ekibi ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki orta sahanın kısa süre içerisinde Antalya'ya giderek, kırmızı-beyazlı ekip ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 10 yıl

Arsenal'in genç takımından 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, 10 sene terlettiği siyah-beyazlı formayla 310 maça çıktı. Milli orta saha takımına toplam 35 gol 62 asistlik katkı sağladı.

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