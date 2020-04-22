Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri ertelendi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin işlemleri, 2021'de yapılacak yer değiştirme dönemine kadar erteledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce illere gönderilen yazı, Genel Müdür Hamza Aydoğdu tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021'de yapılacak isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme dönemine kadar ertelendiği belirtildi.

Bu nedenle Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından bu yıl yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama yapılmayacağı bildirildi.

Ancak bu durumda olan öğretmenlerden isteyenlerin, bu yıl yapılacak yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekleri de kaydedildi.