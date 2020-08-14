Öğretmenlerin okula dönüş tarihi belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 il Milli Eğitim Müdürü ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra açıklanan kararla öğretmenlerin 24 Ağustos’ta iş başı yapacağı ve seminer çalışmalarına yüz yüze devam edeceği bildirildi.
81 İl’in Milli Eğitim müdürleri ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantı yaptı. Toplantıda alınan karar gereği öğretmenlerin 24 Ağustos’ta okulda olması planlandı.
Alınan kararlar gereği okullar uzaktan eğitim olarak 31 Ağustos tarihinde başlayacak. Yüz yüze eğitim ise 21 Eylül tarihinde aşamalı ve kademeli olarak başlayacak.
Yapılan toplantıda okullarda koronavirüs tedbirleri, açılış, kapanış zamanları, öğretmenlerin eğitime başlayacağı zamanlar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.