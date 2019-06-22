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Öğretmenlerden ’Sosyalite’

Öğretmenler tarafından çıkarılan ’Sosyalite’ dergisi büyük beğeni topladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:46
Öğretmenlerden ’Sosyalite’

Öğretmenler tarafından çıkarılan ’Sosyalite’ dergisi büyük beğeni topladı.


Türkiye genelinde birçok farklı şehirden öğretmenin bir araya gelerek hazırladığı ’Sosyalite’ isimli eğitim ve kültür dergisinin haziran sayısı yayınlandı. Editörlüğünü Trabzon-Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zennur Sezer’in, tasarım ve düzenlemesini iseSamsun Havza Bekdiğin Ortaokulu öğretmeni Murat Aksoy’unyaptığı Sosyalitedergisiniülkenin değişik şehirlerinden 20 öğretmenbir araya gelerek ortaya koydular ve bu sayıda da eğitim ve kültür adına bir çok farklıkonuları işlediler. Bu sayıda dergide yer alan yazılarla ilgili bir soru sorduklarını ve cevabı bilenlerden seçilecek okurlara kitap hediye edileceğini belirten Murat Aksoy, derginin kültür hayatına farklı bir bakış getireceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:46
  1. kültür
  2. kitap

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