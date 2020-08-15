Öğretmen seminerleri okulda mı olacak?

Her yıl eylül ayı ile başlayan ve iki hafta süren öğretmen seminerleri 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı için 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı MEB çalışma takviminde belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde okulların 31 Ağustos tarihinde yüz yüze eğitime geçileceği planlanmışken, artan koronavirüs vakaları ve Bilim Kurulu kararı ile 21 Eylül'de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime geçilmesi kararı alındı. 31 Ağustos ile 21 Eylül arasında ise öğrenciler uzaktan eğitim ile derslerine devam edecek.

Öğrencilerin 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim ile ders görecek olması, öğretmen seminerlerininde mi çevrim içi ortamlarda yapılacağı merak ediliyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı: