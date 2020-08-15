  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Öğretmen seminerleri okulda mı olacak?

Yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim 21 Eylül'e ertelenme kararından sonra öğretmenlerin 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında yapacakları seminerin nasıl olacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı seminer konusunda açıklama yaptı...

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:34:00 - 2020-08-15 11:37:01
Öğretmen seminerleri okulda mı olacak?

Her yıl eylül ayı ile başlayan ve iki hafta süren öğretmen seminerleri 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı için 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı MEB çalışma takviminde belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde okulların 31 Ağustos tarihinde yüz yüze eğitime geçileceği planlanmışken, artan koronavirüs vakaları ve Bilim Kurulu kararı ile 21 Eylül'de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime geçilmesi kararı alındı. 31 Ağustos ile 21 Eylül arasında ise öğrenciler uzaktan eğitim ile derslerine devam edecek.

Öğrencilerin 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim ile ders görecek olması, öğretmen seminerlerininde mi çevrim içi ortamlarda yapılacağı merak ediliyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı
Gündem

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap
Dünya

'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini s..
Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar
Gündem

Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Akdeniz ve Ege'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gayri resmi olarak savaş ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı