Öğretmenlerin merakla beklediği atamalara ilişkin takvim kısa bir süre önce ilan edildi. Peki, atama sonuçları ne zaman açıklanır?

Öğretmen atama sonuçları 2022 | 20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması ön başvuruları 26 Temmuz'da sona erecek. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Öğretmen atamalarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler. Atama, 20 bindeki dağılımı önceliklerimize göre belirledi. En büyük öncelik okul öncesi eğitim. Niye önemli? Çünkü okullaşma oranlarımızda ciddi sıkıntı var, onun için ağırlık verdik. Yapmış olduğumuz yatırımların da karşılığını görmek açısından 7503 okul öncesi eğitim öğretmeni alacağız. Sınıf öğretmenliği ikinci ağırlık. Özel eğitim 1250 öğretmen ile ağırlık verdik. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz hangi okula atandıklarını öğrenecekler" dedi.