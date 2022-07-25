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Eğitim Öğretmen atama sonuçları 2022 | 20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

Öğretmen atama sonuçları 2022 | 20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreci kısa bir süre önce başlattı. Başvuru işlemlerini tamamlayıp sözlü sınav tarihlerini bekleyenler atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak 2022?

Yeniakit Publisher
2022-07-25 19:31:00 -
Öğretmen atama sonuçları 2022 | 20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin merakla beklediği atamalara ilişkin takvim kısa bir süre önce ilan edildi. Peki, atama sonuçları ne zaman açıklanır?

Öğretmen atama sonuçları 2022 | 20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması ön başvuruları 26 Temmuz'da sona erecek. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta olacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar, tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Öğretmen atamalarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler. Atama, 20 bindeki dağılımı önceliklerimize göre belirledi. En büyük öncelik okul öncesi eğitim. Niye önemli? Çünkü okullaşma oranlarımızda ciddi sıkıntı var, onun için ağırlık verdik. Yapmış olduğumuz yatırımların da karşılığını görmek açısından 7503 okul öncesi eğitim öğretmeni alacağız. Sınıf öğretmenliği ikinci ağırlık. Özel eğitim 1250 öğretmen ile ağırlık verdik. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz hangi okula atandıklarını öğrenecekler" dedi.

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