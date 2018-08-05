Öğretmen adayları alan bilgisi sınavı başladı

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik alan bilgisi testinde (ÖABT) adaylara 50 soru için 75 dakika süre tanındı.

Adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmedi.

Süresi 75 dakika olan sınavın alan bilgisi testi bölümünden 40, alan eğitimi testi bölümünden 10 olmak üzere toplam 50 soru yöneltildi.

Adaylar, 16 branşta, başvurudaki tercihlerine göre ilgili alanın sorularını cevaplayacak.