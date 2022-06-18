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Yerel Öğrencinin imdadına polis yetişti
Yerel

Öğrencinin imdadına polis yetişti

Kastamonu'da polisler, YKS'ye girmek isteyen öğrenciyi okula yetiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 16:15:00 -
Öğrencinin imdadına polis yetişti

Kastamonu’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmek için okullarına gitmeye çalışan öğrencilere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım etti. Ekipler, öğrencileri sınava yetiştirmek için zamanla yarıştı.
Kastamonu’da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmek için okullarına gitmeye çalışan ancak sınava geç kalan öğrencilerin imdadına Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler öğrencileri sınavlarına girecek okullarına kadar yetiştirdi, sınavlarında başarılar diledi.

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