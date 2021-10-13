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Yaşam Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!
Yaşam

Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var!

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsten birinin devrilmesi, birinin de çekiciye çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 21:26:00 - 2021-10-13 21:29:40

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde öğrencileri taşıyan iki otobüsten biri devrildi, diğeri çekiciye çarptı. Kazada çok sayıda yarala bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir-Hacıbektaş karayolu 10. kilometrede arıza yapan ve yol kenarında bekleyen 50 SG 031 plakalı otobüse 50 EP 100 plakalı çekici arkadan çarptı.

Kaza sonrası kontrolden çıkan çekici karşı şeride savruldu. O sırada Nevşehir istikametine gelen çekiciye çarpmamak için ani fren yapan 50 SP 031 plakalı otobüse, arkasındaki 50 AAK 817 plakalı otobüs çarptı.

Çok sayıda yaralı var

1 otobüsün devrildiği kazada çok sayıda yaralı bulunuyor. Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları devam ederken, kaza yapan otobüslerin yarın düzenlenecek Hacı Bektaş Veli Anma Yürüyüşü’ne katılmak üzere farklı şehirden gelen öğrencileri taşıdığı öğrenildi.

Kara yolu trafiğe kapatıldı.

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