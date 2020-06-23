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Aktüel

Öğrencilere şaşkınlık yaşatan elektrik faturasındaki 70 bin liralık yanlışlık düzeltildi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 15:48:26 -
Öğrencilere şaşkınlık yaşatan elektrik faturasındaki 70 bin liralık yanlışlık düzeltildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve 70 bin 840 liralık elektrik faturası geldi.

Trakya Üniversitesinde öğrenim gören dört öğrencinin, Fatih Mahallesi Ümran Akkan Caddesi Trakya Sitesi'ndeki kiralık evlerine mayıs ayı faturasının 70 bin 840 lira gelmesi şaşkınlık yarattı.

Üniversite öğrencisi Furkan Kadir Egin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faturaların mesaj yoluyla iletildiğini söyledi.

Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ'den (TREPAŞ) gelen fatura mesajını görünce çok şaşırdığını belirten Egin, "Mesaj geldiğinde uyuyordum, mesaj sesine uyandım. Görünce şaka yapılıyor sandım. Uyandığımda tekrar dikkatli baktım mesaja, bir aylık faturamız 70 bin lira gelmişti. " dedi.

Ev arkadaşlarıyla faturaya itiraz ettiklerini ve yanlışın TREPAŞ görevlilerince düzeltildiğini dile getiren Egin, mayıs ayı için 120 liralık elektrik faturası ödediklerini kaydetti.



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