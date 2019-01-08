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Öğrencilerden Vali Yerlikaya'ya mesaj yağmuru!

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da öğrenciler, okulların tatil edilmesi için sosyal medyadan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu. Gülümseten yorumlar yapan öğrencilerden biri, "Vasip amcamız olsaydı tatil yapardı. Ali amca senin ondan neyin eksik?" mesajını paylaştı.

08 Ocak 2019 Salı 00:23
Öğrencilerden Vali Yerlikaya'ya mesaj yağmuru!

İstanbul'da başlayan kar yağışının ardından öğrenciler Vali Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.

Vali Yerlikaya'nın Instagram ve Twitter hesaplarında öğrenciler, yarın kar tatili yapılması için yorumlar yaptı.

Öğrencilerin yaptığı mizahi yorumlar ise güldürdü. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarında, 'Valim bir arkadaş soğuktan hasta olmuş, salgın çıkmadan tatil lütfen', 'Bir duruşu var sanırsın yarın okul tatil', 'Canım valim bu gece yoğun geçecek olan kardan dolayı tatil yapacağınız umut ediyoruz amin sizi çok seviyoruz', 'Vasip amcamız olsaydı tatil yapardı. Ali amca senin ondan neyin eksik?', 'Tamam güldük eğlendik şimdi tatil yap' gibi çok sayıda yorum yer aldı.

İstanbul Valiliğinden ise okulların tatil edilmesi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 00:23
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