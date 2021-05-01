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Gündem Öğrenciler için makam aracını satmıştı! AK Partili başkan yine gönülleri fethetti
Gündem

Öğrenciler için makam aracını satmıştı! AK Partili başkan yine gönülleri fethetti

İmza attığı projelerle adından söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı AK Partili Hamza Şayir, ilçede her haneye dağıtılacak yardım kolilerinin yüklendiği araçları bizzat yolcu etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 16:50:00 -

30 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelir gelme makam aracını satıp elde edilen gelirle öğrencilere kırtasiye malzemesi alan Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı AK Partili Hamza Şayir, bu hareketiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.

Kolilerin yüklendiği araçları yolcu etti

İki yıllık süreçte icraatlarıyla namı ilçe sınırlarını aşan Başkan Şayir, son olarak ilçedeki vatandaşlarla dağıtılmak üzere yardım kolilerinin yüklendiği araçları uğurladığı video ile adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz yılda aynısını yapmıştı

Başkan Şayir, geçtiğimiz yıl da Ramazan ayında ayrım gözetmeksizin ilçedeki bütün hanelere kumanya dağıtmış, hemen sonrasında da yine bütün ilçe halkına patates ve soğan yardımında bulunmuştu.

İlçedeki bütün öğrencilere tablet dağıttı

İmza attığı irili ufaklı birçok sosyal sorumluluk projesiyle büyük takdir toplayan Başkan Şayir, geçtiğimiz günlerde de ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtmıştı.

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