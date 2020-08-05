Öğrenci yurtları ne zaman açılıyor 2020

Okulların açılmasına kısa süre kala, adaylar en uygun öğrenci yurtlarının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Öğrenci yurtları ne zaman açılacak? Öğrenci yurt ücretleri ne kadar olacak?

Özel yurt fiyatları 2020 ne kadar?

Üniversite öğrencileri 2019-2020 öğrenim yılının son dönemini pandemi sürecinden dolayı evlerinde geçirdi. 2020-2021 öğrenim yılı hakkında söylentiler ve bilinmezlikler çok fazla. Bunlardan biri de özel yurt fiyatları. Özel yurtların önemli bir kısmı yurtta kalmak isteyen öğrenciler için kampanyalı fiyatlarla yeni öğrenim yılına hazırlanıyor. Bu fiyatlar yurdun konumuna, özelliklerine ve sağladığı imkanlara göre değişiyor. Yine merak ettiğiniz kampanyalı güncel yurt fiyatlarını öğrenmek için yurtlarfiyatlar.com sitesinden özel yurt fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Özel öğrenci yurtları ne zaman açılacak?

Özel yurtların tamamı eylül ayında açılmakta ve üniversitelerin güz ve bahar dönemlerinde hizmet vermektedir. Özel öğrenci yurtlarının bir kısmı yaz mevsiminde de hizmet vermeye devam etmektedir. Yaz döneminde yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler, yurt ile sözleşme yaparken bu durumu belirtmelidir. Bazı yurtlar yaz döneminde kalacak öğrenciler ile ayrıca sözleşme imzalamaktadır.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı şartlar uygun olduğu takdirde 31 Ağustos’ta okulların açılacağını söyledi. Fakat üniversitelerin bağlı olduğu Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversitelerin ne zaman açılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Üniversiteleri önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla YÖK tarafından uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı % 40'a yükseltildi.