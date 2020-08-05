Öğrenci yurtları KYK

YKS tercih sürecinde daylar gitmek istedikleri üniversiteleri tercih ederken üniversite eğitimi boyunca kalabilecekleri yurtları araştırıyorlar.

KYK yurt ücretleri 2020

2019 yılında KYK yurt ücretleri öğrencilerin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık 168 TL olarak belirlenmişti. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındaydı. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’di. Yurt ücretlerinde Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 10 TL le 20 TL arasında değişen tutarlarda artış yapılmıştı. 2020 yılı KYK yurdu ücretlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Özel yurt fiyatları 2020

Üniversite eğitimi için şehir değiştirecek olan adaylar gidecekleri şehirlerdeki yurt ücretlerini de merak ediyor. Özel yurtların fiyatları oda şekli ve bulunduğu konuma göre farklılık gösteriyor. Büyükşehirlerdeki ücretler diğer illere göre daha pahalı oluyor. Özel yurt fiyatları aylık 700 ila 2500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

İstanbul 2019 öğrenci yurt fiyatları

Kıztaşı Sabiha Hanım Kız Öğrenci Yurdu: 1000-2500 TL

Hanımağa Özel Kız Öğrenci Yurdu: 750-2000 TL

Leydi İstanbul Özel Kız Öğrenci Yurdu: 800-1800 TL

Academia Residence Öğrenci Yurdu: 1100-3500 TL

Özkaya Lüks Apart Pansiyon: 700-1600 TL İstanbul Şirinevler Kız Öğrenci Yurdu: Tek kişilik odalardan 5 kişilik odalara kadar birçok seçenek mevcut. Oda fiyatları aylık 500 lira ile 1.000 lira arasında değişiyor.

İstanbul Çırağan Kız Öğrenci Yurdu: Tek kişilik odalarda aylık barınma ücretleri 1.250 lira iken, 5 kişilik odalarda bu rakam 800 liraya düşüyor.

İstanbul Nazar Kız Öğrenci Yurdu: Tek kişilik odalar 1.100 lira, 5 kişilik odalar ise 600 lira. Fiyata çay kahve ikramı, kahvaltı, spor salonu hizmetleri de dahil.

İstanbul Kadıköy Moda Kız Öğrenci Yurdu: 1, 2 ve 4 kişilik odalarla hizmet veriyor. Fiyatlar tek kişilik oda için aylık 950 lira, 4 kişilik oda için ise 525 lira.

İstanbul Bakırköy Kız Öğrenci Yurdu: Tek kişilik oda fiyatları 750 lira iken, 4 kişilik odalarda fiyatları 450 liraya düşüyor.

İstanbul Vatan Erkek Öğrenci Yurdu: 1, 2 ve 4 kişilik odalarla hizmet veren yurtta fiyatlar aylık 500 ile 1.000 lira arasında değişiyor. Yurtta şehit ve gazi çocuklarına yüzde 5 indirim uygulanıyor.

İstanbul Taksim Erkek Öğrenci Yurdu: Oda seçenekleri 2 kişilik ile 6 kişilik arasında değişirken, fiyatlar da aylık 375 liradan başlayıp, 675 liraya kadar çıkıyor.