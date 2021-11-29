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Aktüel Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Rize'de Yeşilçay Öğrenci Yurdunun çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:10:00 - 2021-11-29 21:12:07
Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

İslampaşa Mahallesinde bulunan Yeşilçay öğrenci yurdunun A Blok çatı katında alevler yükseldi. İhbar üzerine öğrenciler yurdu kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.

Yangının diğer bloklara ve bitişikte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sıçramaması için binaların çatıları ıslatıldı.

Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri 2 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Yangın çıkan yurtta kalan öğrenciler resmi kurumların misafirhaneleri ve diğer yurtlara yerleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman, öğrencilerin içlerinin rahat olmasını, üniversitedeki bütün sınavların ertelendiğini söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatıda gündüz saatlerinde çalışma yapıldığını ve işçilerin akşam saatlerinde ayrıldıktan sonra yangının çıktığını söyledi.

Çatıdaki ahşap donanımların yangının tetiklediğini düşündüklerini kaydeden Çeber, "Rüzgar yangının hızla yayılmasına neden oldu. Tecrübeli itfaiye ekibimiz gerekli tedbirleri aldı. civardaki bütün binaların üzeri ıslandı. Çünkü bitişikte hastanemizin çatısında oksijen tüpleri ve yatakhaneler var. sıçrama ihtimaline karşı ön tedbirler alındı. İvedilikle yurt boşaltıldı. Hiçbir öğrencimizin canına şu an için malına bir zarar gelmediğini biliyoruz." dedi.

İyi bir ekip çalışması gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çeber, "Önce su ile söndürüldü. Ardından köpük ile soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı yurtta yaklaşık 500 öğrenci var. Hepsi polis evi, öğretmenevi ve diğer yurtlara yönlendirilecek. Buradaki öğrencilerimizin anne babalarının gözü arkada kalmasın. Evlatlarına onlar gibi bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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