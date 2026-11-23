Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik üç önemli yatırım düzenlenen törenlerle hizmete kazandırıldı. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu, Patnos Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binası ile Nazenin Kadın Kooperatifinin açılışları gerçekleştirildi.

Yıllar sonra aynı okulun kapısından milletvekili olarak girdi

Açılış programının en anlamlı anlarından biri AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci için yaşandı.

Yıllar önce öğrencisi olduğu Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunun yenilenen binasının açılışını gerçekleştiren Kilerci, eğitim gördüğü okulun kapısından bu kez milletvekili olarak girdi.

Kilerci, okulun yeniden eğitim hayatına kazandırılmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek çocukların modern ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin önemini vurguladı.

Patnos'un sağlık altyapısı güçleniyor

Program kapsamında Patnos Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binası da hizmete açıldı.

Yeni ek binayla birlikte ilçede acil sağlık hizmetlerinin sunumuna ilave fiziki kapasite kazandırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanması hedefleniyor.

Kadın girişimcilere yeni destek

Açılışı gerçekleştirilen Nazenin Kadın Kooperatifi ise kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyecek.

Kooperatif aracılığıyla kadınların üretime daha fazla katılması, el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırması ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Vali Bozkurt: Yatırımlar ilçenin gelişimine katkı sağlayacak

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, kamu yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Eğitimden sağlığa, sosyal kalkınmadan kadın girişimciliğine kadar her alanda hizmet üretmenin öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Bozkurt, üç yatırımın da Patnos halkına hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Ruken Kilerci de ilçeye kazandırılan hizmetlerin Patnos'un geleceği açısından önem taşıdığını belirterek eğitim, sağlık ve kadınların üretime katılımına yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.