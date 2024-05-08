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Yerel Öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Yerel

Öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-08 17:49:00 -
Öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Siirt'te su matarasının içindeki küçük bir demir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu zor durumda kalan öğrenci, rehber öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Siirt'te su matarasının içindeki küçük bir demir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu zor durumda kalan öğrenci, rehber öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Fevzi Çakmak İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencisi Ç.N. (8), sınıfta nefes borusuna su matarasının üzerinde bulunan küçük bir demir parça kaçtı.

Nefes almakta zorlanan öğrenci, merdivenden inen rehber öğretmen Mehmet Akif Eviz tarafından fark edildi.

Eviz, öğrencinin nefes almasını sağlamak için yaptığı Heimlich manevrasıyla kaçan cismi çıkardı.
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