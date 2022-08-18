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Eğitim Öğrenci affı 2022 kayıtları ne zaman, kimler yararlanabilir? Öğrenci affı başvurusu nereye yapılır?
Eğitim

Öğrenci affı 2022 kayıtları ne zaman, kimler yararlanabilir? Öğrenci affı başvurusu nereye yapılır?

Üniversiteyi yarıda bırakanların gündeminde Öğrenci affı bulunuyor. Yükseköğrenimi yarıda kesilen öğrenciler okullarına geri dönebilecek. Üniversiteler öğrenci affı başvurularını almaya başladı. Yüksek öğrenimi yarıda kesilen öğrenciler okullarına geri dönebilecek. Peki Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor, başvurular başladı mı? Öğrenci affından nasıl yararlanabilirim? 2022 Öğrenci affı başvuruları tarihleri ve tüm bilgiler…

Yeniakit Publisher
2022-08-18 09:33:00 - 2022-08-18 09:38:00
Öğrenci affı 2022 kayıtları ne zaman, kimler yararlanabilir? Öğrenci affı başvurusu nereye yapılır?

Belli sebeplerden ötürü okulunu yarıda bırakanlar öğrenci affı ile ilgili detayları merak ediyor. Üniversiteler öğrenci affı başvurularını almaya başladı. Yüksek öğrenimi yarıda kesilen öğrenciler okullarına geri dönebilecek. Peki Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor, başvurular başladı mı? 2022 Öğrenci affı başvuruları tarihleri..

Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor, başvurular başladı mı? Öğrenci affı başvuruları tarihleri 2022

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI

Öğrenci affı kapsamında üniversiteler başvuru almaya başladı. 5 Temmuz 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen geçici 83. maddesi ile üniversiteyi yarıda bırakanlara af getirilmişti. Aftan yararlanmak isteyenlerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekiyor. 22 Temmuz'da yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrenci affının yasal düzenlemesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara göre üniversitelerde hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar 7 Kasım 2022 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları şartıyla aftan yararlanabilecek. Öte yandan son başvuru tarihi üniversitelere göre değişiyor.

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Türkiye'de Yükseköğretim öğrencileri için ceza afları, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılması anlamına geliyor.

Öğrenci affı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Teklifle yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.

Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenecek.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkili olacak.

Öğrenci affından nasıl yararlanabilirim?

İlişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna, 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

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