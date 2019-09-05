OGM 5000 personel | Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü alımları

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) iş ilanları merakla bekleniyordu. OGM 5 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı alım kontenjanlarına bakılacak olunursa OGM bünyesinde iki bin 700 orman muhafaza memuru, bin 150 orman mühendisi ve bin 146 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2019, Tarım Bakanlığı personel alımı 2019 ne zaman, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru detayları.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ilan.gov.tr üzerinden 4 bin 996 memur alımı yapılacağına ilişkin olarak 3 ayrı ilam yayımladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan bu 3 ayrı ilana göre, OGM bünyesinde 2.700 orman muhafaza memuru, 1.150 orman mühendisi ve 1.146 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alım ilanı detayları şöyle: Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 1146 (Bin yüz kırk altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü alım başvuru şartları neler?

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

OGM alım başvuru özel şartlar

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2 - Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3 - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4 - Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- Baro kayıt belgesine sahip olmak,

OGM başvuruları ne zaman?

Adaylar 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 23.09.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecektir.