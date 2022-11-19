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Gündem Oğlunun cenazesini almaya gelirken hayatını kaybetti
Gündem

Oğlunun cenazesini almaya gelirken hayatını kaybetti

Muğla'da ölü bulunan oğlunun cenazesini almaya giden anne Emine Halıcı, yolda geçirdiği trafik kazasında hayatında kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 10:54:00 -
Oğlunun cenazesini almaya gelirken hayatını kaybetti

Kaza Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazada Hayrettin Aktaş ile Emine Halıcı yaşamını yitirirken, 1’i ağır 6 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Emine Halıcı’nın, Muğla’nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan Onur Halıcı’nın annesi olduğu öğrenildi.

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