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Oğlunu boğduğunu itiraf eden baba hakim karşısında

Balıkesir Edremit'te 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe Ersezgin'i ağzını ve burnunu kapatarak öldürdüğü öne sürülen Hüseyin Ersezgin hakim karşısına çıkarıldı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:24
Oğlunu boğduğunu itiraf eden baba hakim karşısında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 6 ay önce 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe Ersezgin'i ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz bırakıp öldürdüğü öne sürülen Hüseyin Ersezgin hakim karşısına çıkarıldı. 

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Ersezgin ile müştekiler Kuzey Efe Ersezgin'in annesi Melis Dilan Ersezgin ve anneannesi Nurten Güven katıldı.

Sanık Ersezgin, ifadesinde, "hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve oğlunu kendisinin öldürmediğini" söyledi.

Olaydan sonra gazetecilerin yanlış haberler yaptığını öne süren Ersezgin, "Gazetecilere çok kızdım ve onlara zarar vermemek için jandarmada ve savcılıkta verdiğim ifadelerde suçlamaları kabul ettim. Oğlumu ben öldürmedim. Oğlum hastalığından dolayı öldü." dedi.

Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

Bu arada duruşma öncesi adliye binası önünde toplanan Körfez Bağımsız Kadınlar Platformu üyeleri, yaptıkları açıklamayla baba Hüseyin Ersezgin'in cezalandırılmasını istedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:24
  1. Balıkesir
  2. oğlunu öldüren baba
  3. Hüseyin Ersezgin
  4. Kuzey Efe Ersezgin

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