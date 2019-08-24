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Oğlu için eylem yapan anne ve HDP'liler arasında arbede

HDP'li bir grup, dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için belediye önünde eylem yapan Hacire Akar'a saldırdı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58
Oğlu için eylem yapan anne ve HDP'liler arasında arbede

Diyarbakır'da 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar ile yakını kadınlar HDP'lilerin saldırısına uğradı.

GAZETECİLERE TEPKİ

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla sürerken, binadan çıkan bir grup partili oturma eylemini takip eden gazetecilere "Niye sürekli görüntü çekiyorsunuz?" diye bağırdı.

Gruptakiler ardından kapı önündeki anne Akar ve yakını kadınları kollarından tutup uzaklaştırmak için müdahalede bulundu.

Bu sırada çevrede bekleyen Akar'ın yakını bir grup erkek de HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesi sonucu sona erdi.

Daha sonra anne Akar ve destek veren kadınlar oturma eylemine devam etti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58
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