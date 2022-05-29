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Yerel Öğencileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 17 yaralı
Yerel

Öğencileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 17 yaralı

Osmaniye'de geziden dönen öğrenci ve velilerini yaşıtan minibüs TIR'la çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 07:27:00 - 2022-05-29 07:28:30
Öğencileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 17 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler ve velilileri taşıyan minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Gaziantep'ten geziden dönen özel bir kolejin öğrencileri ile velilerini taşıyan M.Ç. yönetimindeki minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, E.Ş. idaresindeki TIR'la çarpıştı.

Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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