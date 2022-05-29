Öğencileri taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 17 yaralı
Osmaniye'de geziden dönen öğrenci ve velilerini yaşıtan minibüs TIR'la çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler ve velilileri taşıyan minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Gaziantep'ten geziden dönen özel bir kolejin öğrencileri ile velilerini taşıyan M.Ç. yönetimindeki minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, E.Ş. idaresindeki TIR'la çarpıştı.
Olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.