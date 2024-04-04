Öfkeli seyircilerden futbolculara hakaret
Bursa'da oynanan bir futbol maçında seyirciler öfkelerine hakim olamadı. Futbolculara kızan bir grup taraftar hakaret yağdırdı.
Bursa'da düzenlen bir futbol maçında öfkelenen seyirciler oyunculara bağırdı.
Atıcılar Futbol Sahasında oynanan bir maçta oyunculara öfkelenen seyirciler tribünden bağırmaya başladı. Öfkelenen seyirciler oyunculara küfürlü hakaret etmeye başladı. Öfkeli seyirciler tribünden dışarı çıkartılırken, o anlar kameraya yansıdı.
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