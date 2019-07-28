Odunpazarı’nda akşamlar birlikte güzel

Odunpazarı Belediyesi’nin mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için düzenlediği Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 75 Yıl Mahallesi’nde (Sultandere) ve Yenikent Mahallesi Seramik Park’ta devam etti.

75. Yıl Mahallesi’nde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi ve Parkı’nda düzenlenen Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şehir dışında olduğu için etkinliğe katılamadı. Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 75. Yıl Mahallesi sakinlerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Odunpazarı Belediyesi’nin gezici konser aracı SahneFon da alandaki yerini aldı. YKSM Müzik Topluluğu, SahneFon’da muhteşem bir konser verdi. Konserde birbirinden güzel ezgileri seslendiren YKSM Müzik Topluğu, dinleyicilerini adeta mest etti.

Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Yenikent Seramik Park’ta gerçekleştirilen film gösterimi ile devam etti. Çekimleri Odunpazarı’nda yapılan Cenaze İşleri adlı filmin gösteriminin yapıldığı etkinliğe, çok sayıda Yenikent sakini katıldı. Vatandaşların açık havada film izleme keyfini doyasıya yaşadığı etkinlikte Odunpazarı Belediyesi, patlamış mısır ve gazoz ikram etti.

Hamamyolu Caddesi’nde dans gösterisi yapılacak

Konserden, film gösterimi ve dans gösterisine birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 30 Temmuz Salı Günü 18.00’de Hamamyolu Caddesi’nde gerçekleşecek dans gösterisi ile devam edecek. Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 2 Ağustos Cuma Günü Seramik Park’ta saat 19.30’da gerçekleştirilecek Odunpazarı Belediyesi Vurmalı Çalgılar Topluluğu ve Pop konseri ile sona erecek.