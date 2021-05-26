Ödüllü fotoğraf yarışması başladı

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Bakan Karaismailoğlu twitteer hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin üreten gençleri ulaşımın gücünü fotoğraflıyor! Flaşlı kamera Ödüllü, “Kadrajımdan” fotoğraf yarışması başvuruları başladı! Vizörünüze takılan, kadrajınıza sığan fotoğraflarınız için:” ifadelerini kullanarak başvuru linkine işaret etti. Bakanlığın internet sitesinde de yarışma ile ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye’nin üreten gençlerinin, ulaşımın bağlayıcı ve kavuşturucu gücünü anlatan fotoğraflarla yarışma fırsatı bulacağı ve ödüller kazanacağı yarışmada; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projelerinin konu alındığı ve/veya ulaşıma dair yaratıcı bir teması olan fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.