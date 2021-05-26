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Ekonomi Ödüllü fotoğraf yarışması başladı
Ekonomi

Ödüllü fotoğraf yarışması başladı

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı “Kadrajımdan” Fotoğraf yarışması başvuruları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından gençleri yarışmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 21:03:00 - 2021-05-26 21:05:04
Ödüllü fotoğraf yarışması başladı

yeniakit.com.tr

Bakan Karaismailoğlu twitteer hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin üreten gençleri ulaşımın gücünü fotoğraflıyor! Flaşlı kamera Ödüllü, “Kadrajımdan” fotoğraf yarışması başvuruları başladı! Vizörünüze takılan, kadrajınıza sığan fotoğraflarınız için:” ifadelerini kullanarak başvuru linkine işaret etti. Bakanlığın internet sitesinde de yarışma ile ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye’nin üreten gençlerinin, ulaşımın bağlayıcı ve kavuşturucu gücünü anlatan fotoğraflarla yarışma fırsatı bulacağı ve ödüller kazanacağı yarışmada; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projelerinin konu alındığı ve/veya ulaşıma dair yaratıcı bir teması olan fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

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