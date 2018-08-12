ODTÜ'lülerin tahliye gerekçesi şaşırttı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli pankart taşıyan ODTÜ'lülerin tahliye gerekçesinde 'kaçma yoluna girecek bilgilerinin olmaması' gerekçe gösterildi.12 Ağustos 2018 Pazar 10:51
ODTÜ'lü 4 öğrenci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartla mezuniyet töreninde yürüyüş yapmıştı.
Tepkilere neden olan olay sonrası pankartı açanlar tutuklandı. Ancak daha sonra öğrenciler tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaları istendi.
"KAÇMA YOLUNA GİRECEK BİLGİLERİ YOK"
Tahliye edilen ODTÜ'lülerin serbest bırakılma gerekçesi de açıklandı. Gerekçede "Kaçma yoluna girecek bilgileri ve maddi imkanları yok" denildi.
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