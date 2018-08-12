ODTÜ'lülerin tahliye gerekçesi şaşırttı

ODTÜ'lü 4 öğrenci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartla mezuniyet töreninde yürüyüş yapmıştı.

Tepkilere neden olan olay sonrası pankartı açanlar tutuklandı. Ancak daha sonra öğrenciler tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaları istendi.

"KAÇMA YOLUNA GİRECEK BİLGİLERİ YOK"

Tahliye edilen ODTÜ'lülerin serbest bırakılma gerekçesi de açıklandı. Gerekçede "Kaçma yoluna girecek bilgileri ve maddi imkanları yok" denildi.