ODTÜ’lülere 4 yıla kadar hapis

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Kurulduğu günden beri skandallara imza atan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), son olarak geçtiğimiz günlerde rezilliklerine bir yenisini daha eklemişti. Alçak saldırılarına devam eden ODTÜ’lü öğrenciler, geçtiğimiz ay mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli pankart açtılar. Hakaret içiren pankarta ilişkin, 5 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" dava açıldı. Başsavcılık, öğrenciler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Akit’e konuşan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Düşünce özgürlüğü adı altında kimseye hakaret edemezsiniz. Yaptıkları düşünce özgürlüğü değildir. Fikir hürriyeti diyerek şahsiyet haklarını ihlal ederseniz sonuçlarına da katlanırsınız. Bunun yaptırımı da Türk Ceza Kanunu’nda vardır” şeklinde konuştu.

Avukat Ali Aydın da, “Cumhurbaşkanı eleştirilemez diye bir şey yok ama onlar bu sınırı çok aştı. Yaptıkları şey eleştiri değil, hakarettir. Ceza kanununda bu tür şeyleri engellemek için düzenlemeler yapıldı. Bunları bilerek Cumhurbaşkanına hakaret ederseniz sonuçlarını da göze almışsınız demektir. Eleştiri hakkı size hakaret hakkı vermez” dedi.