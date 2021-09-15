ODTÜ yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üniversitesi dersleri ne aman başlıyor 2021?

YÖK Başkanı Erol Özvar, "2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" demişti. YÖK’den gelen bu açıklama sonrası üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'u uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Hazırlık Sınıfı dışında yüz yüze eğitimle başlayacak. Pandeminin seyrine göre hazırlık sınıfı için de 2021-2022 Bahar Dönemi'nde yüz yüze eğitime geçilebilecek.