Ödemiş'te bıçaklı sır ölüm: "Bıçağı bilerken göğsüne saplandı" dedi, gözaltına alındı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde ağır yaralı halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Kuvvetli Mahallesi'nde yaşayan Bahriye Özkan (56), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kocası Sadettin Özkan'ın (63) bıçakla yaralandığını bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Sadettin Özkan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bahriye Özkan cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Özkan'ın, emniyetteki ilk ifadesinde, kocasının bıçağı bilediği sırada bıçağın kazara göğsüne saplandığını söylediği öğrenildi.