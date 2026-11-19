Uzmanlar, çörek otundan maksimum fayda sağlayabilmek için ısıl işlem görmemiş ve taze öğütülmüş formunun tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sert kabuklu yapısı nedeniyle bütün halde yutulduğunda sindirimi zorlaşabilen tohumların hafifçe ezilerek tüketilmesi öneriliyor. Yoğurtla Karıştırın: Kahvaltıda 2-3 yemek kaşığı ev yoğurdunun veya lor peynirinin üzerine 1 tatlı kaşığı öğütülmüş çörek otu ekleyerek tüketebilirsiniz. Soğuk Sıkım Yağ Alternatifi: Tohum yerine soğuk sıkım çörek otu yağı tercih ediyorsanız, kahvaltıdan 15 dakika önce 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz. Kahvaltılıklara Ekleyin: Ezilmiş avokado, zeytinyağlı domates-salatalık söğüş veya haşlanmış yumurtanın üzerine serpiştirerek lezzetli bir alternatif oluşturabilirsiniz. Her doğal besinde olduğu gibi çörek otunda da aşırıya kaçmamak gerekiyor. Günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmesi mide hassasiyetine yol açabiliyor. Ayrıca düzenli olarak diyabet veya tansiyon ilacı kullananlar ile hamilelerin, ilaçlarla etkileşime girerek değerleri beklenenden fazla düşürme riskine karşı bu besini düzenli rutine eklemeden önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerekiyor. BİR DİĞER ALTERNATİF: KETEN TOHUMU Lif ve bitkisel omega-3 içeren öğütülmüş keten tohumu, yoğurda veya yulafa eklenebiliyor. Araştırmalarda düzenli tüketimle tansiyonda ve bazı kan şekeri göstergelerinde düşüş gözlendi. Bu çalışmalar, kahvaltıda yenilen bir kaşığın tansiyonu ve kan şekerini dengelediği sonucunu desteklemiyor. Bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu yaklaşık 2 gram lif içeriyor. Sade yoğurda karıştırabilir veya yulafın üzerine serpebilirsiniz. Öğütülmüş keten tohumu, bütün tohuma göre daha kolay sindiriliyor. Düzenli ilaç kullanıyorsanız keten tohumunu günlük beslenmenize eklemeden önce doktorunuza danışın.