ABD'de geçtiğimiz cuma günü yaşanan ve binlerce uçuşun aksamasına neden olan arızalar sonrası yönetim içinde mesaj birliği bozuldu. Mullin'in televizyon programında sistem çökmelerine ilişkin bilgisini isimsiz bir kişiden aldığını söylemesi ve arızaların arkasında süper zeka yani yapay zeka olabileceğini öne sürmesi Beyaz Saray'da rahatsızlık yarattı. Bu çıkışın, yetkili kurumların teknik bakım ve münferit kesinti açıklamalarıyla çelişmesi üzerine devreye giren Stephen Miller'ın bakanı geri planda kalması yönünde uyardığı aktarıldı.

UÇUŞ KAOSU SIRASINDA DEVLET UÇAĞIYLA MAÇ SEYAHATİ TEPKİ ÇEKTİ

Bakan Mullin'i tartışmaların merkezine oturtan bir diğer adım ise hafta sonu devlet uçağıyla Louisiana'ya giderek üniversite futbol maçını izlemesi oldu. Ülke çapındaki uçuş kesintilerinin ardından binlerce yolcunun mağduriyet yaşadığı dönemde yapılan bu seyahat kamuoyunda eleştirilirken, Mullin Kongre oturumunda gezinin önceden planlandığını, uçuş yasağı kalktıktan sonra yola çıktıklarını ve masrafları kendisinin karşıladığını savundu.

KRİZ İLETİŞİMİ YENİ İSİMLERE GEÇTİ, KOLTUK TARTIŞMASI BAŞLADI

Mullin'in ekranlardan çekilmesinin ardından uçuş krizine ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin ağırlığı Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya geçti. Üst üste yaşanan iletişim tartışmalarının ardından İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin'in kabinedeki geleceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.