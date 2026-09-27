Kocaeli'nde korkunç cinayet: Peşine düşüp kurşun yağdırdı!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Eski eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan Fatma Çiğil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Eski eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan Fatma Çiğil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'de Körfez ilçesinde gece saatlerinde Yavuz Sultan Mahallesi Vadi Sokak'ta 37 yaşındaki Fatma Çiğil, eski eşi İ.Ç. tarafından sokakta kovalandı. İ.Ç., peşinden koştuğu Çiğil'e silahla ateş açtı.
SİLAHLI SALDIRI SONRASI KADIN HAYATINI KAYBETTİ Kurşunların isabet ettiği kadın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Çiğil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kaçan şüpheli İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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