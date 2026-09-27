  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Göktaş duyurdu: Doğal gaz desteği ödemeleri sürüyor Sami Yusuf’tan Türkiye mesajı: Zahid Bizi Tan Eyleme Gökyüzünden su altına milli teknoloji vitrini: Teknofest Şanlıurfa'da ASELSAN coşkusu! Mandalinayı alırken bunu yapın, pişman olmayın: ekşi çıkmasını önlemek için bu noktaya artık dikkat edilmeli! Esra Aydın’dan çarpıcı bir yazı: Sultana yakın olanın gölgesi olmaz Bilecik'te üzen olay: Baba ile kızının acı sonu! Beşiktaş'ta herkes şokta! Adam nereye gitse kuruyor ağaç gibi resmen: Yazık ki ne yazık... Siyonist şebeke bayram kılıfıyla yine terör estirdi! Batı Yaka’yı hapishaneye çevirdiler Semih Kılıçsoy yokları oynuyor, süre alamıyor! Bile bile lades bu...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kocaeli'nde korkunç cinayet: Peşine düşüp kurşun yağdırdı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kocaeli'nde korkunç cinayet: Peşine düşüp kurşun yağdırdı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Eski eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulan Fatma Çiğil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

#1
Foto - Kocaeli'nde korkunç cinayet: Peşine düşüp kurşun yağdırdı!

Kocaeli'de Körfez ilçesinde gece saatlerinde Yavuz Sultan Mahallesi Vadi Sokak'ta 37 yaşındaki Fatma Çiğil, eski eşi İ.Ç. tarafından sokakta kovalandı. İ.Ç., peşinden koştuğu Çiğil'e silahla ateş açtı.

#2
Foto - Kocaeli'nde korkunç cinayet: Peşine düşüp kurşun yağdırdı!

SİLAHLI SALDIRI SONRASI KADIN HAYATINI KAYBETTİ Kurşunların isabet ettiği kadın ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kocaeli'nde korkunç cinayet: Peşine düşüp kurşun yağdırdı!

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Kocaeli'nde korkunç cinayet: Peşine düşüp kurşun yağdırdı!

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Çiğil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

#5
Foto - Kocaeli'nde korkunç cinayet: Peşine düşüp kurşun yağdırdı!

Polis ekipleri kaçan şüpheli İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Askeri kurmaylar acil koduyla toplanmışlardı! Ankara’nın Riyad’a teklifi ortaya çıktı
Gündem

Askeri kurmaylar acil koduyla toplanmışlardı! Ankara’nın Riyad’a teklifi ortaya çıktı

Mekke İttifakına dahil üç ülkenin genelkurmay başkanları, dün Husilerin saldırıları sürerken Riyad’da ‘acil’ koduyla toplandı. Üçlü zirvede ..
Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi
Gündem

Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Suudi Arabistan’ın “acil toplantı” çağrısının ardından Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında beklenen kritik buluşma gerçekleşti. Genelku..
Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki
Gündem

Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert tepki

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, terör devleti İsrail'e destek veren Avrupa'ya sert sözlerle tepki gösterdi.
Irak'tan Türkiye üzerinden dünyaya yeni enerji koridoru
Gündem

Irak'tan Türkiye üzerinden dünyaya yeni enerji koridoru

Irak yönetimi petrol ihracatında rotayı çeşitlendirmek için düğmeye bastı. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden d..
Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı

Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem yaptığı tespit edilen 12 kişiden 5'i hakkı..
Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı
Gündem

Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı

“Vanlı Kara Haydar’ olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Tançalan’ın otoparkında yapılan aramalard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23