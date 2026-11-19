Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan kırmızı bültenle, 11 ayrı suçtan da ulusal seviyede aranan ve 60 farklı suça karıştığı belirlenen "yeni nesil organize suç örgütü" yöneticisi Emre Yalvan Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, silahla tehdit ve hakaret" suçlarından kırmızı bültenle aranan Murat Saydam da Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararlılıkla sürdürdükleri diplomatik girişimler ve güçlendirdikleri uluslararası işbirliğiyle firariler için çemberin daraldığını belirtti.

Komşu ülkelerle geliştirdikleri işbirliği, yurt dışı ziyaretleri ve 11 Ağustos'ta Bulgaristan'da yürüttükleri temasların, suçluların iadesinde somut neticeler verdiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan'dan ülkemize getirdik. Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar, yolları Türk adaletine çıktı.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin canına, malına ve huzuruna kastedenlere, gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine ve karanlık güçlere karşı mücadelemizden taviz vermeyeceğiz.

Yurt dışını güvenli liman sananlar bilsin, mücadelemiz sınırda bitmez. Nereye kaçarsanız kaçın, Türkiye'nin çelikten iradesiyle sizi tek tek bulacak, adalete teslim edeceğiz. Hiçbir sınır suçu örtmez, hiçbir mesafe hesabı kapatmaz."

Bakan Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile Bulgaristan makamlarına işbirlikleri ve katkıları, bu süreçte çalışan Türk polisi ile Adalet Bakanlığı mensuplarına emekleri için teşekkür ederek, "Suç çeteleri, elebaşları ve zehir tacirleri için kaçışın sonu bellidir, Türk adaleti." ifadesini kullandı.