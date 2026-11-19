Sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoda sözde gazeteci Can Ataklı, her fırsatta hükümeti hedef alan tutumunun aksine bu kez kendi siyasi mahallesini ve Yeni Parti yönetimini ağır sözlerle eleştirdi. AK Parti’ye geçen belediye başkanları üzerinden yapılan savunmaları topa tutan Ataklı, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen isimlerin aklanmaya çalışılmasına da karşı çıktı.

“DOSYASI VARSА SEN NİYE ADAY YAPTIN?”

AK Parti'ye geçen belediye başkanları hakkında yapılan, “Bu arkadaşlarımız dosyalarla tehdit ediliyor” şeklindeki savunmaları eleştiren Can Ataklı, söz konusu iddialara tepki gösterdi.

Ataklı, bu savunmanın kabul edilemeyeceğini belirterek, “Varsa sen niye aday yaptın?” diye sordu.

Cezaevinde bulunan isimlerin “direnenler” olarak sunulmasına da tepki gösteren Ataklı, bu kişilere yönelik desteğin bırakılması gerektiğini savundu.

“BU MUHALEFET ÇOK ÇAPSIZ VE KAFASIZ”

Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerini sertleştiren Ataklı, muhalefetin tutumunu hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Utanmadan sıkılmadan hapiste olanları da 'direnenler' olarak sunuyorlar. Bırakın bu suçluları desteklemeyi. O kadar kafasızlar ki, bu muhalefet çok çapsız ve kafasız.”

Ataklı, söz konusu isimlerin masum olmadığını ileri sürerek, “Hiçbiri masum değil. Siyasete finansman sağladılar” dedi.

“HİÇBİR DELİL YOK” SÖZLERİNE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Can Ataklı, değerlendirmesinde “Hiçbir delil yok” açıklamalarına da tepki gösterdi. Profesör unvanlı kişilerin bu yöndeki açıklamalarını eleştiren Ataklı, dava süreçlerinin nasıl takip edildiğini sorguladı.

Ataklı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bir de profesör unvanlılar çıkıyor utanmadan 'Hiçbir delil yok' diyorlar. Nasıl yok ya, nasıl yok? Siz nasıl dava izliyorsunuz?”

“HIRSIZI, UĞURSUZU KORUMAYIN”

Konuşmasının sonunda muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Can Ataklı, tartışmalı isimlere sahip çıkılmasına karşı çıkarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Hırsızı, uğursuzu korumayın.”