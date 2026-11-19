Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar İçişleri Bakanı ve İç Güvenlik Gücü Komutanı Şeyh Halife bin Hamed bin Halife Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güvenlik alanındaki ortaklığı güçlendirme yolları ele alındı.

Temasların ardından Al Sani ile Pakistan İçişleri ve Narkotikle Mücadele Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, Başbakan Şerif'in huzurunda güvenlik işbirliği anlaşmasına imza attı.

İki bakan ayrıca, Katar İç Güvenlik Gücü ile Pakistan Federal Polisi arasında güvenlik işbirliği anlaşması ile uzmanlık eğitimi, deneyim paylaşımı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptını imzaladı.