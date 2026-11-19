Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çin'in Şenjen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiği zirveyi değerlendiren MHP Lideri Bahçeli, toplantıda alınan mesajların önemine dikkat çekmekle birlikte Türkiye'nin masada bulunmamasını eleştirdi.

ZİRVENİN DÜNYANIN YENİDEN KURULUŞU OLARAK GÖRÜLMESİ GERÇEKÇİ DEĞİL

APEC'in Rusya, ABD ve Çin'in aynı anda üye olduğu tek bölgesel uluslararası örgüt olduğunu hatırlatan MHP Lideri Bahçeli, zirvede Birleşmiş Milletler (BM) reformu, enerji arzının güvenliği, devletlerin egemenliği ve dokunulmazlığı ile nükleer risklerin azaltılması gibi konuların ele alındığını aktardı.

Liderlerin bir araya gelmesini ve özellikle BM reformunun prensipte kabul görmesini önemli bulduğunu belirten Bahçeli, zirvenin dünyanın yeniden kuruluşu veya küresel güç dengelerinin yeniden dağıtılması şeklinde yorumlanmasının gerçekçi olmayacağını ifade etti.

TÜRKİYE GÖZ ARDI EDİLEREK DÜNYA SİYASETİ YENİDEN DİZAYN EDİLEMEZ

Zirvedeki temsil tablosunun eksik olduğuna dikkati çeken MHP Lideri Bahçeli, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'nın yanı sıra Türkiye'nin de bu platformda yer almadığını belirtti.

Türkiye'nin 250 milyonluk Türk dünyasını ve 2 milyarlık İslam dünyasını temsil ettiğini savunan MHP Lideri Bahçeli, ülkenin ekonomik, askeri ve diplomatik gücüyle küresel siyasette önemli bir konumda bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dünyanın 16'ncı büyük ekonomisine sahip olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en güçlü orduları arasında üst sıralarda yer aldığını ifade eden MHP Lideri Bahçeli, Türkiye'nin tüm büyük aktörlerle aynı anda çok yönlü diplomasi yürütebilen ender ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE BİR TEFERRUAT DEVLETİ DEĞİL, MERKEZ DEVLETTİR

Türkiye'nin nüfuz alanının siyasi sınırlarının çok ötesine uzandığını belirten MHP Lideri Bahçeli, ülkenin sahte nüfuz alanı paylaşımlarının içine dahil edilmesinin yanlış olacağını ifade etti.

MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye, o haritalara sığdırılacak bir teferruat devlet değildir, bir merkez devlettir." değerlendirmesinde bulunarak Türkiye'nin etki kapasitesinin yanlış hesaplanmasının küresel dengeleri değiştirebileceğini kaydetti.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM ULUSLARARASI SİSTEMİN ÇARPIKLIĞINI GÖSTERİYOR

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana yeni bir dünya düzeninden söz edildiğini ancak 21'inci yüzyılın ikinci çeyreğine girilmesine rağmen hukuka ve nizama dayalı bir sistemin oluşturulamadığını belirten MHP Lideri Bahçeli, 1990'lardan itibaren savaşların, çatışmaların, krizlerin, katliamların ve göçlerin devam ettiğini ifade etti.

Uluslararası sistemin mevcut yapısının kaosa işaret ettiğini kaydeden MHP Lideri Bahçeli, Gazze'de yaşanan soykırım ve insanlık dramının bu durumun en belirgin örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

BM bünyesinde temsil edilen uluslararası hukuki düzenin insanlığa barış ve güvenlik getiremediğini belirten MHP Lideri Bahçeli, uluslararası kuruluşlardaki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

"TRÇ İTTİFAKI" ÖNERİSİ

Avrasya coğrafyasının tarih boyunca önemli güç mücadelelerine sahne olduğunu belirten MHP Lideri Bahçeli, bölgenin merkezinde Türk dünyasının bulunduğunu ve Türk Devletleri Teşkilatının uluslararası bir aktör olarak öne çıktığını ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatının Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede bir cazibe ve güç merkezi olduğunu kaydeden MHP Lideri Bahçeli, Türkiye, Rusya ve Çin'den oluşan "TRÇ" ittifakının kurulmasını önerdiklerini hatırlattı.

MHP Lideri Bahçeli, üç ülkenin eşit konumlarda bir araya gelmesinin Türkiye'nin tek eksene bağlı kalmadan dış politika yürütmesine imkan sağlayacağını ve küresel barışa katkıda bulunabileceğini belirtti.

TÜRKİYE KÜRESEL BARIŞ VE HUZURUN ANAHTARIDIR

Türkiye'nin dış politika anlayışının bölgesel ve küresel barış ile istikrarı korumak, uluslararası işbirliğini geliştirmek ve ülkenin hak ve menfaatlerini her platformda savunmak üzerine kurulu olduğunu ifade eden MHP Lideri Bahçeli, çevre ülkelerle karşılıklı saygı ve menfaate dayalı uzun vadeli ilişkilerin önemine değindi.

Türkiye'nin Avrasya jeopolitiğinin merkezindeki konumuyla Türk ve İslam dünyası için ana eksen ve cazibe merkezi olabileceğini belirten MHP Lideri Bahçeli, ülkenin hem Doğu hem de Batı ile diyalog kurabilen nadir devletlerden biri olduğunu kaydetti.

NATO'nun güney kanadında yer alan Türkiye'nin Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan jeostratejik konumuna da dikkat çeken MHP Lideri Bahçeli, ülkenin bölgesel ve küresel dengelerde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

ZİRVE DÖRTLÜ FORMATTA OLMALIYDI

Türkiye'nin savaşların, çatışmaların ve terörün sona ermesi, küresel adaletin sağlanması ve uluslararası sistemdeki adaletsizliklerin giderilmesi için göz ardı edilemeyeceğini belirten MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu platformda yer alması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin insani diplomasinin öncüsü ve mazlumların yanında duran bir ülke olduğunu kaydeden MHP Lideri Bahçeli, açıklamasını şu değerlendirmeyle tamamladı:

"Bu nedenle bize göre böylesi bir tabloda Türk dünyası ve İslam dünyasının güvenilen lideri Sayın Erdoğan yer almalıydı. Sözüne itibar edilen, barışın, diplomasinin merkezi Türkiye, bu platformda bulunmalıydı.

Küresel barış ve adalete katkı, aynı zamanda da toplantının etki alanı ve tesir gücünü çok daha ileri bir noktaya taşımak için zirve; üçlü değil Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da içinde yer aldığı dörtlü şekilde olmalıydı."