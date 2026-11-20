Çorum'un Osmancık Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. yönetimindeki 34 EUK 359 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 06 BDA 762 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Otomobil sinyalizasyon direğine çarptı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, yaya geçidinde bulunan sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada her iki aracın sürücüsü E.Ö. ve M.D. ile 34 EUK 359 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.C.K., T.Y. ve Y.G. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 5 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.