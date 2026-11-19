Olay, gece saat 02.00 sıralarında Erbaa ilçesi Koçak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.F.B. isimli şahıs, kız arkadaşı E.A. ile kendisine ait araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sırasında araç, başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araçtan inen Y.A. isimli şahıs, T.F.B. tarafından darp edildi. Olayı gören ve iddiaya göre kavgayı ayırmak için müdahale eden Hami Benli ise olay yerinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Benli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavgada darp edilen E.A. da ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan T.F.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.