ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin yeniden geniş çaplı çatışmaya dönüşebileceği endişesi, bölge ülkelerini diplomatik girişimlerini hızlandırmaya yöneltti.

Associated Press'in dört bölgesel yetkiliye dayandırdığı habere göre Türkiye, Pakistan ve Körfez ülkelerinin hükümet ve güvenlik yetkilileri, Washington yönetimiyle yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Diplomatik girişimlerin temel amacının, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlatmasını önlemek ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmek olduğu belirtildi.

NETANYAHU WASHINGTON'U YENİ SALDIRIYA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

AP'nin haberinde, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir hava harekâtı için ABD üzerindeki baskısını artırdığı aktarıldı.

Netanyahu'nun, İran'ın nükleer tesisleri ve füze kapasitesinin hedef alınmasını istediği, Trump yönetimini ortak bir askeri operasyona ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Roman Gofman'ın ABD'de gerçekleştirdiği görüşmeler de dikkat çekti.

Gofman'ın Washington'da CIA Direktörü John Ratcliffe, Miami'de ise Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi.

Bölgesel yetkililer, söz konusu temasların Trump'ın İran konusunda alacağı askeri kararı etkileyebileceğinden endişe ediyor.

TÜRKİYE DEVREDE! TAHRAN'DAKİ KRİTİK GÖRÜŞME

Türkiye'nin diplomatik girişimleri yalnızca Washington'la yürütülen temaslarla sınırlı kalmadı.

26 Ekim'de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan üst düzey yetkililer İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmelere Türkiye adına Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan adına Savunma Bakanı Halid bin Selman, Pakistan adına ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da kabul ettiği heyet, bölgedeki askeri gerilimin azaltılması ve çatışmaların sona erdirilmesi için temaslarda bulundu.

Bu görüşme, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleyebileceği endişelerinin arttığı bir dönemde gerçekleştirildi.

KATAR DA TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Diplomasi trafiğinde Katar da önemli bir rol üstlendi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile görüşerek ABD ve İran'ın yeniden müzakerelere başlaması için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar'ın yürüttüğü temasların, bölgesel bir savaşın önüne geçmeyi amaçladığı kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Bölge ülkelerinin en büyük endişelerinden biri de olası savaşın enerji altyapısına ve uluslararası ticaret yollarına verebileceği zarar.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ve Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinde yaşanan güvenlik sorunları, küresel enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bölge ülkeleri, yeni bir askeri harekâtın yalnızca İran ve ABD'yi değil, Körfez'deki enerji tesislerini ve uluslararası ticareti de olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.