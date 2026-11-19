Görülmemiş hamle: Rangers Cerny için istekli: Maaş büyük sorun
İskoç ekibi Glasgow Rangers, Beşiktaş'tan Vaclav Cerny'yi istiyor. Ancak Çekyalı futbolcunun senelik maaşının tamamını karşılamaya pek de sıcak bakmıyorlar!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İskoç ekibi Glasgow Rangers, Beşiktaş'tan Vaclav Cerny'yi istiyor. Ancak Çekyalı futbolcunun senelik maaşının tamamını karşılamaya pek de sıcak bakmıyorlar!
Beşiktaş, 2025 yaz transfer döneminde Wolfsburg'a 6 milyon euro ödeyerek Vaclav Cerny'yi kadrosuna katmıştı. Oyuncu önceki sezon kiralık olarak Glasgow Rangers'taydı. 29 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlı ekiple 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi var (kontratta ayrıca +1 yıllık çift taraflı uzatma opsiyonu mevcut).
Glasgow Rangers, devre arasında Cerny'yi bitirmek istiyor. Beşiktaş Yönetimi de uygun bir bonservisle Çekyalı futbolcuyu bırakabilir. Asıl sorun, futbolcunun senelik ücreti... capology.com sitesinin verilerine göre; Cerny Kartal'dan yıllık 3.13 milyon euro kazanıyor. Bonuslarla birlikte bu rakam 3.9 milyona kadar çıkabiliyor.
Rangers, böyle bir yıllık ücret ödemeyi aklının ucundan bile geçirmiyor. Çünkü futbolcunun benzer seviyede kazanabilmesi için Glasgow Rangers'ın çok daha fazlasını vermesi gerekecek (vergiler sebebiyle). Olası ihtimaller ise şöyle:
1- Rangers, oyuncuyu alabilir. Ancak çok büyük ihtimalle Cerny'nin maaşının bir bölümünün Beşiktaş tarafından karşılanması istenecek 2- Vaclav Cerny'nin maaşını ödeyecek talip çıkmazsa, oyuncu Beşiktaş'ta kalır (Fotospor)
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