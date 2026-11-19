Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının karşısına çıkarak dünya gündemini yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin sonuçlarını değerlendirdi.

Üç büyük gücün liderlerini bir araya getiren zirvenin uluslararası diplomasi açısından tarihi önem taşıdığını belirten Putin, görüşmelerin devam etmesini istediğini açıkladı.

PUTİN: DİPLOMASİ TARİHİNE GEÇEN BİR SAYFA OLDU

Üçlü zirvenin daha önce benzeri görülmemiş bir diplomatik temas olduğunu vurgulayan Putin, liderlerin bütün konularda anlaşmaya varamamasına rağmen karşılıklı anlayışın geliştiğini söyledi.

Rus lider, görüşmenin önemini şu sözlerle anlattı:

"Görüşmelerin devam etmesini çok isterim. En azından, önemli konularda görüşlerin karşılaştırılması konusunda tam olarak mutabık kalınmasa da karşılıklı anlayış oluştu. Daha önce buna benzer görüşmeler yapılmamıştı. Şimdi ise böyle bir görüşme gerçekleşti. Bu da kuşkusuz diplomasi tarihine geçen bir sayfa oldu."

Putin, resmi görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderlerin serbest bir ortamda konuşmayı sürdürdüğünü, bunun da ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışa katkı sağladığını belirtti.

ÜÇ LİDER BM'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINI GÖRÜŞTÜ

Rusya, Çin ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olduğunu hatırlatan Putin, zirvede BM'nin geleceğinin de ele alındığını açıkladı.

Putin, üç ülkenin BM'nin mevcut yapısının günümüz koşullarına uyarlanması gerektiği konusunda ortak görüşe vardığını belirterek şunları söyledi:

"Görüşmede, BM'nin reform edilmesini ve potansiyelinin artırılmasını istişare ettik. Hepimiz, bu evrensel örgütün çalışmalarının günümüzün gerçeklerine uyarlanması gerektiği konusunda hemfikiriz."

Zirvede nükleer silahların ve diğer kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ile uluslararası denizlerde seyrüsefer özgürlüğünün korunması da görüşüldü.

Putin ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki sınırlarını aşarak siyasi kararlar aldığı yönündeki değerlendirmesinde liderlerin aynı görüşü paylaştığını aktardı.

UKRAYNA SAVAŞINDA UZLAŞMA MESAJI: ABD'NİN ÖNERİLERİNİ KABUL ETTİK

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, ABD tarafından sunulan uzlaşma seçeneklerini kabul ettiklerini söyledi.

Rus lider, Anchorage'da gerçekleştirilen görüşmelerde de aynı yaklaşımı sergilediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Elbette uzlaşma seçenekleri var. Bu uzlaşmalar, Amerikan tarafınca önerildi ve biz Anchorage'da da dahil olmak üzere, bunları hiçbir değişiklik yapmadan kabul ettik. Dolayısıyla uzlaşma seçenekleri mevcut ve tarafımızca destekleniyor."

Putin, barış sürecindeki temel sorunun Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin tutumu olduğunu belirtti.

Kiev yönetimi ile Avrupalı destekçilerinin mevcut uzlaşma önerilerini kabul etmeye istekli görünmediğini aktaran Putin, gelişmelerin zaman içerisinde değişebileceğini kaydetti.

TRUMP'A ÖVGÜ: UKRAYNA KRİZİNİ ÇÖZMEK İÇİN SAMİMİ ÇABA GÖSTERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirmek ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri iyileştirmek için samimi çaba gösterdiğini belirten Putin, Washington yönetiminin bu yaklaşımını sürdürmesini umduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın güvenlik hakkını kabul ettiğini de açıklayan Putin, iki ülkenin güvenliğinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Rusya'nın savaşın sona ermesini istediğini belirterek, Ukrayna'daki çatışmaların geçmişine ilişkin değerlendirmesinde sekiz yıl boyunca silahlı çatışmalar yaşandığını ve Moskova'nın bu durumu sona erdirmeye çalıştığını ifade etti.

KIRIM KÖPRÜSÜ İÇİN KİEV'E AĞIR UYARI: CEVABIMIZ ACI VERİCİ OLACAK

Putin'in açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri de Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıları oldu.

Köprünün askeri amaçlarla kullanılmaması konusunda talimat verdiğini belirten Putin, yapının sivil nitelikte olduğunu söyledi.

Rus lider, saldırıların ardından bazı bölgelerde ateşkes sağlanmasına yönelik değerlendirmelerin de değiştiğini açıkladı.

Putin, Kiev yönetimine şu sözlerle seslendi:

"Ancak Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından anlaşma yapmayacağız. Bu saldırılara karşılık vereceğiz. Cevabımız, Kiev için yaptıklarından daha acı verici olacak."

AVRUPA'YA ASKERİ UYARI: UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERİLMESİNİ KABUL ETMEYİZ

Ukrayna topraklarına yabancı asker konuşlandırılmasına kesinlikle karşı olduklarını açıklayan Putin, böyle bir girişimin Rusya'nın güvenliğini doğrudan tehdit edeceğini belirtti.

Avrupa Birliği ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliğinin genişletilmesini de eleştiren Rus lider, AB'nin giderek siyasi ve askeri bir bloka dönüştüğünü söyledi.

Putin, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle savaşmak gibi bir niyetinin bulunmadığını vurgulayarak Avrupa'ya saldıracakları yönündeki değerlendirmelere tepki gösterdi.

"Avrupa'ya yönelik bir saldırı konusunda neler söylüyorlar? Herkes, bizim Avrupa ile savaşmak istemediğimizi anlıyor. Bu ne saçmalık?"

PUTİN'DEN AVRUPA'YA DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI: BU SİYASİ İSHALE SON VERİLMELİ

Avrupa ile ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini belirten Putin, mevcut gerilimden Rusya'nın sorumlu tutulmasına karşı çıktı.

ABD'nin kendilerine sürekli Avrupa ile ilişkileri düzeltme çağrısında bulunduğunu aktaran Putin, Moskova'nın ilişkileri bozan taraf olmadığını söyledi.

Rus lider, Avrupa ülkelerinin izlediği politikaları eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalılar sürekli bize 'Avrupa ile ilişkileri düzeltme' çağrısı yapıyor. Ancak biz onlarla ilişkileri bozmadık. Bu 'siyasi ishale' artık son verilmesi gerekiyor."

Putin, bazı Avrupa ülkelerindeki siyasi yönetimler değişmeden Rusya ile ilişkilerin tamamen normalleşmesinin mümkün görünmediğini de belirtti.

AVRUPALI LİDERLERE MOSKOVA DAVETİ

Putin, Ukrayna savaşının çözümüne yönelik görüşmelere Avrupa ülkelerinin katılması ihtimalini de değerlendirdi.

ABD'nin Avrupa'nın müzakere sürecine dahil edilmesinde ısrarcı olduğunu belirten Rus lider, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenlik sistemi içerisinde ele alınması gerektiği görüşünü kabul ettiklerini açıkladı.

"Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliğinin bir parçası olmalı. Avrupa'nın güvenliğini Avrupa olmadan tartışmak tuhaf olur."

Rusya'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı yetkilileri Moskova'ya davet ettiğini açıklayan Putin, öncelikle Avrupa ülkelerinin güvenliğin sağlanmasına ilişkin yaklaşımlarını öğrenmek istediklerini söyledi.

YENİ AVRUPA GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİN UZLAŞMA MESAJI

Avrupa'da yeni bir güvenlik düzeni oluşturulabileceğini belirten Putin, Moskova'nın bu konuda müzakerelere açık olduğunu ifade etti.

Ancak Rusya'nın kendi güvenlik çıkarlarından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Putin, uzlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

"Biz hiçbir şeyden fedakarlık etmeye niyetli değiliz. Uzlaşı arayacağız. Bana göre, bu uzlaşılar gayet mümkün."

Rus lider, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenlik hakkına sahip olduğunu yineleyerek Avrupa'nın güvenlik mimarisinin 1990'lı yılların başındaki koşullara dönülerek oluşturulamayacağını kaydetti.