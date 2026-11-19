Banka hareketlerine ilişkin bilirkişi incelemesinde, 2021 yılında Köroğlu Kooperatifi'nden Vizyon Bolu'ya, buradan Aktif Elektrik'e ve ardından farklı kişilerin hesaplarına uzanan para transferleri mercek altına alındı. İddianamede, Uğur Şirin tarafından Bahadır Acar, babası İsmail Acar ve eşi Hülya Acar'a toplam 870 bin 350 TL gönderildiği belirtildi. Aynı incelemede Cevat Çatladı'nın annesi Nezahat Çatladı'ya 55 bin 502 lira 40 kuruş, Vizyon Bolu şirketinin ortağı ve yetkilisi Elif Esra Soykan'a ise 174 bin TL aktarıldığı kaydedildi.

2021'DE 15 ÇADIR İÇİN SÖZLEŞME YAPILDI, SAYI 21'E ÇIKARILDI

İddianameye göre Köroğlu Kooperatifi ile Vizyon Bolu Proje Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 6 Nisan 2021 tarihinde kültür mantarı yetiştirme çadırlarının mal alımı ve montajına ilişkin sözleşme imzalandı. Sözleşmede Köroğlu Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı, Vizyon Bolu adına Yalçın Soykan ve o tarihte kooperatifte herhangi bir resmi görevi veya yetkisi bulunmadığı belirtilen Bahadır Acar'ın imzaları yer aldı. İlk sözleşmede 15 adet mantar yetiştirme çadır sistemi ve ekipmanlarının temini için 1 milyon 207 bin 500 TL + KDV bedel belirlendi. Daha sonra sözleşmeye 6 çadır daha eklendi ve toplam sayı 21'e yükseldi. Vizyon Bolu tarafından 8 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen faturada 21 çadır ve ekipmanı için KDV hariç 1 milyon 690 bin 500 TL, KDV dahil ise 1 milyon 994 bin 790 TL bedel gösterildi.

MASAK verilerine göre Köroğlu Kooperatifi, 2021 yılı içerisinde Vizyon Bolu'ya toplam 1 milyon 962 bin 96 lira 43 kuruş gönderdi. Vizyon Bolu'dan Aktif Elektrik'e aktarılan toplam tutar ise 1 milyon 744 bin 200 TL oldu. İddianamede yer alan banka hareketlerine göre Aktif Elektrik tarafından Erkan Ecevit'e çadır ödemesi açıklamasıyla toplam 700 bin TL gönderildi. Aktif Elektrik'ten şirket yetkilisi Uğur Şirin'e ise 2021 yılı içerisinde farklı tarihlerde toplam 1 milyon 290 bin 725 lira 56 kuruş aktarıldı. Para trafiğine ilişkin dikkat çeken örneklerden biri 7 Nisan 2021 tarihli işlem oldu. 6 Nisan'da Köroğlu Kooperatifi'nden Vizyon Bolu'ya 375 bin TL gönderildi. Aynı gün Vizyon Bolu'dan Aktif Elektrik'e 184 bin TL, ertesi gün ise 168 bin TL aktarıldı. 7 Nisan'da Aktif Elektrik'ten Uğur Şirin'e gönderilen 104 bin 200 TL'nin aynı gün Şirin tarafından Bahadır Acar'a aktarıldığı belirtildi.

FİYATI UĞUR ŞİRİN BELİRLEDİ, BORÇ-ALACAK SAVUNMASI YAPILDI

2021'deki sözleşmenin taraflarından Vizyon Bolu yetkilisi Yalçın Soykan'ın savcılıktaki ek ifadesinde Bahadır Acar ve Uğur Şirin'in kendisinden teklif vermesini istediklerini, teklif fiyatını ise Uğur Şirin'in belirlediğini öne sürdü. Kendisine söylenen fiyat üzerinden teklif verdiğini anlatan Soykan, işin kendi şirketinde kalmasının ardından çadırları esasen Uğur Şirin'in yapacağını bildiğini ve bu nedenle gelen paraları Aktif Elektrik'e gönderdiğini, menfaat elde etmediğini savundu. Savcılık, çadırların asıl üretimini yapan firmaya doğrudan yaptırılması yerine daha yüksek maliyetli bir işlem görüntüsü oluşturulduğu ve kooperatifin fazla ödeme yaptığı yönünde değerlendirmede bulundu.

Bahadır Acar ise 2021 yılında kooperatifin görevlisi veya sorumlusu olmadığını, sözleşmede taraf olarak imza atmadığını ve aracılık yapmadığını savundu. Acar, kendisine, babasına ve eşine gönderilen paraların borç-alacak ilişkisinden kaynaklandığını, Boltartek şirketinin borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulduğunu ve bu nedenle babasının ile eşinin hesaplarını kullandığını, kişisel menfaat sağlamadığını öne sürdü. Uğur Şirin ise Aktif Elektrik'in sahibi olduğunu ve 2021 yılında çadır sistemini kendisinin gerçekleştirdiğini, çadırları Konya'daki Hiyera isimli şirketin yetkilisi Erkan Ecevit'e yaptırdığını anlattı. Şirin, Bahadır Acar'a gönderdiği paraların önceki ticaretten kaynaklanan alacak verecek ilişkisiyle ilgili olduğunu, Nezahat Çatladı'ya gönderilen paranın gübre alımına ilişkin olup müstahsil makbuzu bulunduğunu, İsmail Acar'a yapılan ödemelerin ise araç ticaretiyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

2023'TE AYNI 21 ÇADIR İÇİN 34 MİLYON 20 BİN TL ÖDENDİ

İddianamenin ikinci bölümünde, 2021 yılında Köroğlu Kooperatifi tarafından kurulan 21 mantar çadırının 2023 yılında Boltartek tarafından satın alınmasına ilişkin ihale süreci anlatıldı. Boltartek tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen 2023/887071 kayıt numaralı ihalede yaklaşık maliyet 32 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı. İhale dokümanını 5 firma indirmesine rağmen yalnızca Köroğlu Kooperatifi teklif verdi ve ihale 28 milyon 350 bin TL bedelle kooperatif üzerinde kaldı. KDV dahil ödeme tutarı ise 34 milyon 20 bin TL oldu. 2023 yılında satın alınan 21 çadırın yeni sistemler olmadığı, 2021 yılında zaten kurulu bulunduğu ve savcılık tarafından Google Earth görüntüleri üzerinde yapılan incelemede de çadırların 2021 yılında ilgili alanda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 23,9 MİLYON LİRALIK FARK VE ŞARTNAME ELEŞTİRİSİ

Bilirkişi raporunda, 9 Ekim 2023 ihale tarihi itibarıyla yaklaşık üç yıllık kullanılmış 21 çadır sisteminin KDV dahil rayiç bedeli 10 milyon 97 bin 189 lira 20 kuruş olarak hesaplandı. Boltartek'in aynı çadırlar için KDV dahil 34 milyon 20 bin TL ödeme yapması nedeniyle iki tutar arasında 23 milyon 922 bin 810 lira 80 kuruş fark bulunduğu ve bu tutarın fazla ve yersiz ödeme olduğu belirtildi. Teknik şartnamede beton boru, menhol ve zemin betonu gibi altyapı ve inşaat işlerine ilişkin metraj verilmemesi, şartnamenin 2.8.4 maddesinde doğrudan kooperatifimizce ifadesinin kullanılması ve işin süresinin 30 takvim günü olarak belirlenmesinin rekabeti daraltabilecek hususlar olduğu, saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenilirlik ilkelerine aykırılık oluşturduğu ifade edildi. Mal alım kabul sürecinde de çadırların üç yıllık kullanılmış sistemler olmasına rağmen yeni çadırlarmış gibi kabul edildiği, Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerinin gerekli denetim ve muayeneyi yapmadıkları iddiası yer aldı.

CEVAT ÇATLADI FARKIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ, 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cevat Çatladı, kooperatifin yaklaşık 24 milyon TL borcu bulunduğunu, 21 çadır için düzenlenen 34 milyon 20 bin TL'lik işlem sonrasında arada yaklaşık 10 milyon TL fark oluştuğunu ve bu farkın nereye gittiğini bilmediğini, Bahadır Acar ve Fatih Demiral tarafından kullanılmış olabileceğini öne sürerek kendisine şahsen para geçmediğini savundu. Bahadır Acar ise söz konusu tutarın kooperatifin eski borçlarına mahsup edildiğini belirterek kişisel menfaat elde ettiği iddiasını kabul etmedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bahadır Acar, Cevat Çatladı, Fatih Demiral, Uğur Şirin ve Bayram Tarhan hakkında 1 Ekim 2026 tarihinde tutuklama kararı verildiği, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. Savcılık, 2021 yılındaki süreçte nitelikli zimmet suçlamasını, 2023 yılındaki ihale sürecinde ise ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, nitelikli zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarını değerlendirerek kamu davası açılmasını talep etti.