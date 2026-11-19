TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sevim Aydın için taziye mesajı
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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş vefat eden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı paylaştı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Değerli kardeşim, yol ve dava arkadaşımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın kıymetli eşi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Kemalettin Aydın olmak üzere ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."