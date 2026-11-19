TFF, bahis soruşturmasında suçsuz bulunan hakem Zorbay Küçük’e 13 ay sonra resmi görev verdi. Küçük, 2. Lig’in 13. haftasında oynanacak Menemen FK-Şanlıurfaspor maçını yönetecek.

34 yaşındaki hakem, en son 25 Ekim 2025'te Trabzonspor-Eyüpspor maçında görev yapmıştı.

Geçen sezon bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Küçük, hakkında suç tespit edilmemesinin ardından serbest bırakılmış ve görevine iade edilmişti. TFF de Küçük’e ceza vermemişti.

149 HAKEME CEZA VERİLDİ

Soruşturma, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığına yönelik açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.

Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini söylemişti.

TFF’ye bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği, 3 hakemle ilgili incelemenin ise sürdüğü aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Zorbay Küçük’ün de bulunduğu birçok isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yürütülen soruşturmada Küçük’ün suçsuz olduğu belirlenmiş ve deneyimli hakem serbest bırakılmıştı.